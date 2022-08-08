08 Августа 2022
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Происшествия В России Москва
Овощебаза №4, арбузы (2014) | Фото: Накануне.RU

В Москве снова "арбузное отравление": один из пострадавших попал в реанимацию

В Москве двум мужчинам потребовалась помощь врачей, после того, как они съели арбуз. Один из них в реанимации с диагнозом "токсическое действие неуточненного вещества", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, арбуз пострадавшие купили на рынке. После того, как им стало плохо, они самостоятельно вызвали скорую.

Медики изучают анализы мужчины, находящегося в реанимации, чтобы понять причину отравления.

Напомним, в прошлом году в Москве 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинсекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.

Теги: арбуз, отравление, москва



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