В Москве снова "арбузное отравление": один из пострадавших попал в реанимацию

В Москве двум мужчинам потребовалась помощь врачей, после того, как они съели арбуз. Один из них в реанимации с диагнозом "токсическое действие неуточненного вещества", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, арбуз пострадавшие купили на рынке. После того, как им стало плохо, они самостоятельно вызвали скорую.

Медики изучают анализы мужчины, находящегося в реанимации, чтобы понять причину отравления.

Напомним, в прошлом году в Москве 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинсекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.