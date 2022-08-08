08 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Смог в Юго-Западном районе Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования воздуха в Екатеринбурге

В связи с информацией о смоге в Екатеринбурге управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало лабораторные исследования воздуха.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, замеры проведут специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" во всех районах города.

В такую погоду санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. Также специалисты призывают не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу – использовать маски и респираторы.

Смог в Юго-Западном районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что сегодня Екатеринбург накрыл дым от лесных пожаров в Югре.

Смог в Юго-Западном районе Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: Роспотребнадзор, воздух, исследования, смог, Екатеринбург



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