Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования воздуха в Екатеринбурге

В связи с информацией о смоге в Екатеринбурге управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало лабораторные исследования воздуха.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, замеры проведут специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" во всех районах города.

В такую погоду санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. Также специалисты призывают не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу – использовать маски и респираторы.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что сегодня Екатеринбург накрыл дым от лесных пожаров в Югре.