Проблемы "украинского зерна" не существует в природе – Российский зерновой союз

В Российском зерновом союзе считают, что тема с вывозом украинского зерна "сильно перегрета". Глава союза Аркадий Злочевский указывает на то, что Украина поставляет на экспорт в основном фуражное зерно, в первую очередь – кукурузу, а пшеница составляет лишь не самую большую часть в этом экспорте.

"Какого ресурса мир лишился? Украина отгружает фуражное зерно, кукурузу в первую очередь. В июле прошлого года Украина отгрузила 3,1 млн зерновых, из них только 600 тыс. тонн пшеница. В июле этого года - 1,7 млн зерновых, в том числе 368 тыс. тонн пшеницы. Это существенный объем для мирового рынка? Да мир вообще не способен заметить такие объемы. Эта информация только поднимает цены, а риски голода – это высокие цены, а не украинское зерно. Этой проблемы просто не существует в природе", - сказал Злочевский журналистам.