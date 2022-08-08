08 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Лесной пожар-2022, Советский район (2022) | Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

Наталья Комарова опубликовала обращение к югорчанам из-за в связи с пожарами в округе

Губернатор Югры Наталья Комарова опубликовала обращение к югорчанам из-за лесных пожаров в автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона напомнила, что со 2 августа в округе повторно введен режим ЧС и призвала жителей Югры не ходить в лес. По ее словам, в полдень в автономном округе действовало уже 67 пожаров (утром было 66). Площадь, пройденная огнем составляет 84,6 тыс. га (утром была 82 708 га) в Березовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Кондинском, Нижневартовском районах, Нягани. Локализован 21 пожар на площади 38,4 тыс. га, в том числе пожар в заповеднике "Малая Сосьва" (на площади 1890 га) и один пожар Нягани.

"Эти данные сформированы в условиях аномально высоких температур воздуха, дефицита осадков. Высокая "сухая" грозовая активность, порывистый ветер повлияли на увеличение количества и площади лесных пожаров. В июле-августе установлены самый высокий, пятый класс пожарной опасности на территории Белоярского, Октябрьского, Березовского, Советского районов", - сообщила глава региона.

Она отметила, что Роспотребнадзор не выявил нарушений предельно допустимых концентраций в воздухе задымленных муниципалитетов и поблагодарила соседей за оказание помощи в тушении лесных пожаров. Напомним, в борьбе с пожарами Югре помогают огнеборцы из семи регионов.

"Призываю вас ответственно отнестись к действующим в регионе мерам безопасности, воздержаться от походов в лес. Берегите себя, пожалуйста!"

Всего с начала пожароопасного периода было зарегистрировано 302 природных пожара, ликвидировано 235.

Теги: Наталья Комарова, обращение, лесные пожары



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