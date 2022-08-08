Свердловские коммунальщики переведены на усиленный режим из-за непогоды

Коммунальные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за надвигающейся непогоды.

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По данным синоптиков, завтра, 9 августа, местами на Среднем Урале ожидаются сильные дожди, грозы и град. Возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб и на энергообъектах. Главное управление МЧС по Свердловской области просит быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, коммунальным службам, в свою очередь, поручено быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ, а главам муниципалитетов – организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.

"Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в оперативные диспетчерские службы и в региональное МинЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб – 112", - заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Ранее сообщалось, что начало августа в Екатеринбурге в этом году стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений.