Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме о воссоединении с Россией

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ.

Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией".

Все собравшиеся подняли руки в знак согласия, передает РИА Новости. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области.

В Запорожской и Херсонской областях неоднократно заявляли о намерении провести референдумы, так же, как в ЛНР и ДНР.

Напомним, сенатор Андрей Клишас допускает, что референдумы о воссоединении регионов с Россией пройдут уже этой осенью. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов рассмотрит обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ.