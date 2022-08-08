08 Августа 2022
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Политика Украина
Коллаж, карта, неопределенные Херсонская и Запорожская области на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Глава Запорожской области подписал распоряжение о референдуме о воссоединении с Россией

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ.

Балицкий подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией".

Все собравшиеся подняли руки в знак согласия, передает РИА Новости. На площадке форума собрались более 700 делегатов со всей области.

В Запорожской и Херсонской областях неоднократно заявляли о намерении провести референдумы, так же, как в ЛНР и ДНР.

Напомним, сенатор Андрей Клишас допускает, что референдумы о воссоединении регионов с Россией пройдут уже этой осенью. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов рассмотрит обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ.

Теги: запорожская область, референдум



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