08 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Смог, Нягань, лесные пожары-2022 (2022) | Фото: vk.com/id140731202

Тушить пожары югорчанам помогают пожарные из семи регионов

В Югре сегодня действует 66 лесных пожаров. Площадь, пройденная пожарами составляет уже 82 708 га сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов.

Локализован 21 лесной пожар на площади 34 760 га. В заповеднике "Малая Сосьва" действует один пожар на площади 1890 га.

Напомним, для стабилизации пожароопасной обстановки в Югре продолжают наращивать группировки лесопожарных сил. В тушении возгораний по всему региону участвуют 1502 человека.

По данным ведомства, помимо югорчан на месте работают специалисты из Свердловской области, Тюмени, Красноярска, Алтая и Иркутска, Новосибирска и Томска.

Задействованы 45 единиц спецтехники, авиатехника: 16 самолетов АН-2, А-22, Бе-200, Ил-76, 8 вертолетов, в том числе вертолеты с возможностью применения водосливных устройств.

За минувшие сутки с помощью водосливных устройств произвели 66 сливов (768 тонн воды), отработали 11900 метров кромки возгораний. Ил-76 выполнил 7 сливов, (297 тонн воды), отработано 2800 метров кромки. БЕ-200 выполнил 13 сливов (117 тонн воды), отработано 2000 метров кромки.

Теги: Лесные пожары, пожарные, природные пожары



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