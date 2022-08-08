08 Августа 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Смог, Югорск, лесные пожары-2022 (2022) | Фото: vk.com/overhearsovetskiy

Запад Югры накрыл смог от лесных пожаров

Охваченный пожарами Ханты-Мансийский автономный округ накрыл смог. Фотографии плотной дымовой завесы жители публикуют в соцсетях. При этом представители Роспотребнадзора утверждают, что, в Югорске и Советском районе, к которым пожары подошли вплотную, превышений допустимых уровней содержания продуктов горения не выявлено.

Такие кадры публикуют, скажем, жители Нягани и Югорска (Советский район).

Смог, Нягань, лесные пожары-2022(2022)|Фото: vk.com/nyagan

Смог, Нягань, лесные пожары-2022(2022)|Фото: vk.com/id140731202

Смог, Югорск, лесные пожары-2022(2022)|Фото: vk.com/overhearsovetskiy

Лесной пожар-2022, Советский район(2022)|Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

Дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа достигают северных и восточных районов Свердловской области и проникают частично на территорию Курганской области. Дым от пожаров в Югре затянул регионы Западной Сибири.

Площадь лесного пожара в заповеднике "Малая Сосьва" (расположен в Советском и Берёзовском районах округа) выросла до почти 1,9 тыс. га. Авиация второй день не может вылететь для доставки специалистов для тушения возгорания из-за сильной задымленности.

"Из-за сильной задымленности в Советском и Октябрьском районах Югры авиация второй день не может вылететь и доставить пожарных для тушения леса на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва". Сейчас на месте работают около 100 специалистов, им на помощь должны прийти еще почти 60 человек, но мешает задымленность", - сообщил ТАСС заместитель директора по охране территорий заповедника "Малая Сосьва" Игорь Зенько.

На фоне подобных фотографий и заявлений управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщает, что в атмосферном воздухе жилой зоны Югорска и Советского района 8 августа превышений допустимых уровней содержания продуктов горения не выявлено. По городу Советский всего отобрано 48 проб, по Югорску – 36.

По данным регионального главка МЧС, самолётами Бе-200ЧС и Ил-76 произведено 20 сливов воды на наиболее сложные участки природных пожаров. В общей сложности в очаги было сброшено 410 т воды, что позволило наземной группировке обеспечить локализацию крупных пожаров на наиболее опасных направлениях в районе города Нягани, в Октябрьском и Советском районах. Также на тушении задействовано 12 самолётов АН-2 и А-22, 7 вертолетов, в том числе пять – с водосливными устройствами.

Теги: Югорск, Советский район, Нягань, лесные пожары



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