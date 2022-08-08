Экс-глава УМВД Екатеринбурга Трифонов получил 9,5 лет колонии

Бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве и хранении оружия и боеприпасов. Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU. Сроки нахождения подсудимого в СИЗО (с 2020 года) и под домашним арестом (с 2022 года) будут засчитаны за отбытое наказание.

Экс-главу городской полиции также лишили специального звания генерал-майора, а значит, и соответствующих пенсии и госнаград.

Приговор зачитывали более 3,5 часов, не считая получасового перерыва. За это время подсудимый даже успел немного почитать книгу.

Экс-начальника городского главка обвиняли в получении взятки в размере 7,5 млн рублей за указание возбудить уголовное дело о мошенничестве с кредитными средствами банка "Кольцо Урала". До вынесения приговора Трифонов заявил журналистам, что взятку не брал, и уверен, что суд не доказал его вину. Подсудимый также был уверен, что, в отличие от него, другие фигуранты дела Куба и Жданов будут оправданы, а уголовное преследование в отношении них прекращено.

Бывшего начальника службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и экс-сотрудника ОЭБиПК УМВД Дениса Жданова признали виновными, однако оба по решению суда освобождены от уголовной ответственности за тесное сотрудничество со следствием.

Напомним, 21 сентября 2020 года в Москве был задержан бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Через три дня Игорю Трифонову и бывшему заместителю председателя правления коммерческого банка "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олегу Коноплеву было предъявлено обвинение во взяточничестве.

В ходе судебного разбирательства свидетели обвинения рассказали о новых эпизодах, в которых якобы участвовал высокопоставленный полицейский, в том числе якобы об участии в крышевании печально известной в Екатеринбурге овощебазы №4.

Экс-главу службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Дениса Жданова гособвинение просило оправдать и освободить от наказания за тесное сотрудничество со следствием. Тогда как для Игоря Трифонова запросили наказание в 9,5 лет строгого режима. На прошлой неделе Трифонов выступил с последним словом.