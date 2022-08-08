В Челябинской области заключили под стражу местную жительницу, устроившую ДТП с двумя погибшими

В Челябинской области суд заключил под стражу на два месяца 38-летнюю местную жительницу по подозрению в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, днем 6 августа в селе Первуха пьяная женщина за рулем Renault Scenic не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.