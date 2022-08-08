Группа "Би-2" опровергла информацию о "тайном отъезде" из России

Рок-группа "Би-2" находится в отпуске, музыканты не покидали страну. Об этом сообщили представители группы в официальном Telegram-канале.

"Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" уехали из России из-за давления, вызванного позицией группы по поводу СВО.

Напомним, в июле "Би-2" выступила в Петербурге на матче за Суперкубок по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".

Как писали СМИ, губернатор решил запретить выступление музыканта Сергея Шнурова и группы "Ленинград" в связи с рядом критических песен, посвященных неудачам градоначальника и нерешенным городским проблемам.

Вместо "Ленинграда" на петербургской "Газпром Арене" отыграла группа "Би-2", открыто выступающая против спецоперации. Футбольные болельщики не оценили такую "рокировку" и освистали музыкантов.