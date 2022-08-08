08 Августа 2022
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Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра
Смог, Нягань, лесные пожары-2022 (2022) | Фото: vk.com/id140731202

Екатеринбург накрыл дым от лесных пожаров в Югре

В понедельник дым от лесных пожаров в ХМАО-Югре достиг Екатеринбурга. О сильном запахе гари в нескольких районах уральской столицы сообщили читатели Накануне.RU.

Как пояснили в Уральском гидрометцентре, такие неблагоприятные условия сложились из-за присутствия в Свердловской области антициклона, который ослабил ветер и создал застойные явления, что способствует скоплению загрязняющих выбросов в воздухе.

"Вместе с тем, по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения (дым) достигают северных и восточных районов Свердловской области и проникают частично на территорию Курганской области", - сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, в ближайшее время ситуация в атмосфере начнет меняться. В середине этой недели вероятны кратковременные дожди, усиление и смена направления ветра, что поможет очистить приземный слой атмосферы.

Напомним, что до вечера 9 августа на Среднем Урале объявлены НМУ первой степени опасности из-за смога.

Теги: дым, Югра, лесные пожары, Екатеринбург



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