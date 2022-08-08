08 Августа 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

Forbes: У Украины большие проблемы с танковыми бригадами

Танковые бригады украинской армии очень слабы, и две из шести существуют, видимо, лишь на бумаге. Именно поэтому наступление ВСУ так и не начинается, пишет Forbes.
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У украинской армии есть привычка регистрировать на бумаге недоукомплектованные и даже практически несуществующие части и подразделения и периодически превозносить их в средствах массовой информации, отмечает автор. Подтвердить существование 5-й и 14-й танковых бригад не представляется возможным.

Но даже если иметь необходимое число танков, для них еще нужен подготовленный экипаж, а ВСУ несут большие потери. И найти замену выбывшим очень непросто, заключает издание.

По разным данным, общие потери ВСУ составили около 200 тыс. человек.

Теги: Украина, ВСУ, танки



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