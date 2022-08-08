08 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

Дым от природных пожаров в ХМАО добрался до Челябинска

Жители Челябинска жалуются на неприятный запах гари и густой смог. В минэкологии региона сообщили, что дым от природных пожаров на территории ХМАО добрался до Южного Урала.

В Челябинске сохраняются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют скоплению загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта в воздухе.

"Вместе с тем по восточной периферии антициклона распространяются дымные шлейфы множественных очагов природных пожаров с территории Ханты-Мансийского автономного округа. Мелкодисперсные продукты горения – попросту говоря, дым – могут частично проникать на территорию Челябинской области", - подчеркнули в министерстве.

В ближайшие дни в области ожидается слабый ветер (1-3 м/с) преимущественно северного, северо-восточного направлений. В связи с этим возможно дальнейшее распространение продуктов горения на территории региона.

Добавим, что на запах гари сегодня также жалуются жители Екатеринбурга.

Теги: смог, дым, экология,



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