08 Августа 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Кремль: Обстрелы ЗАЭС чреваты катастрофой для огромной территории, включая Европу

Обстрелы Украиной Запорожской АЭС - чрезвычайно опасная деятельность, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это чревато катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу.

"Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

В посольстве РФ в США призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры, чтобы не допустить провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

Теги: песков, заэс, обстрелы



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