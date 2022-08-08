Гибель пенсионерки в уральской больнице обернулась делом о причинении смерти по неосторожности

На Среднем Урале Следственный комитет возбудил дело после неоказания медицинской помощи пенсионерке, которая затем умерла.

Ранее сообщалось, что 73-летняя жительница города Верхняя Тура скончалась в нижнетагильской больнице. Утверждалось, что старушка ждала медпомощи несколько часов, но в итоге так ее и не дождалась. После этого СК начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, теперь по факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, речь идет о части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уточняется, что дело возбуждено по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Допрашиваются родственники и знакомые умершей женщины, а также медицинские работники. Анализируется интересующая следствие документация.

Расследование находится на контроле руководства регионального СКР.