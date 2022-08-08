Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров" – Кремль

В Кремле не видят предпосылок для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров". "Никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет", - заявил журналистам Песков.

О возможной интенсификации переговорного процесса стали говорить после подписания соглашений по украинскому зерну в Стамбуле. Известно, что Турция пытается выступить посредником, за что регулярно получает благодарности от Кремля, но при этом процесс не продвигается.