08 Августа 2022
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Политика В России Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров" – Кремль

В Кремле не видят предпосылок для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров". "Никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет", - заявил журналистам Песков.
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О возможной интенсификации переговорного процесса стали говорить после подписания соглашений по украинскому зерну в Стамбуле. Известно, что Турция пытается выступить посредником, за что регулярно получает благодарности от Кремля, но при этом процесс не продвигается.

Теги: переговоры, кремль, украина



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