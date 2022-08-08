Эксперты в шоке от состава Набсовета российского движения детей и молодежи

Состав сформированного Наблюдательного совета российского движения детей и молодежи удручает и демонстрирует, что истинные цели создания данного движения, видимо, финансовые. Об этом написала актриса Мария Шукшина. Такого же мнения придерживаются многие эксперты.

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В июле был принят закон о российском движения детей и молодежи, а в конце месяца президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил его Набсовет. В частности, там значатся вице-премьер Татьяна Голикова, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которую родительские организации считают ювенальщицей, министр просвещения Сергей Кравцов, экс-министр Андрей Фурсенко, глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

"Не вижу ни одного Заслуженного учителя России, педагогов, одни только чиновники и функционеры от образования. А хочет ли страна меняться?.. Или продолжать выращивать "квалифицированных потребителей"? (известная цитата А. Фурсенко, ныне члена наблюдательного совета)", - подчеркнула Шукшина.

Руководитель санкт-петербурского родительского комитета Михаил Богданов пишет, что Администрация президента, готовившая этот документ, роет себе яму. Определять политику в деятельности создаваемого движения будут чиновники и лица, не только не имеющие никакого авторитета в обществе, но имеющие антирейтинг. Вопросы по каждой фамилии.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина тоже неприятно удивлена составом Набсовета созданного движения. Он не просто не отвечает задачам движения, а прямо противоположен им. Так, именно Фурсенко является автором чуждого отечественной школе понятия "образовательная услуга". И он представляет угрозу для детского движения.

"Что в Совете делают губернаторы ЯНАО и Севастополя? В их регионах нет ни одной крупной детской организации, они не знают, что это такое? Понимаю, что Высшая школа экономики по определению есть везде – и там, где возбуждаются уголовные дела, и там, где пилятся бюджеты... Но что новоиспеченный ректор антигосударственного и либерального университета забыл в Наблюдательном совете детско-молодежного движения?! Где ректоры МГУ и СПбГУ? Где представители педагогического сообщества?.. Состав Наблюдательного совета перечеркнул саму нашу идею создания детско-молодежного движения", - отмечает Останина.

Общественный уполномоченный по защите семьи пишет, что российскими детьми займутся: ректор ВШЭ и "швабовец-цифротрансформер Анисимов", "QR-кодно-вакцинный вице-премьер Голикова", "цифроминистр просвещения Кравцов", "детский ЛГБТ-фемо-омбудсмен Львова-Белова" и другие одиозные фигуры. Все это говорит о том, что наверху так и не планируют пересматривать внутреннюю повестку. Ни к чему хорошему это не приведет, считает организация.

"Что эти люди могут дать молодежи?" - задает вопрос общественный деятель, социальный технолог Роман Алехин.

"Более одиозного состава даже придумать сложно", - полагает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.