На Украине готовятся наладить производство турецких дронов Bayraktar

Компания Baykar Makina, производящая беспилотники Bayraktar, уже создала украинское подразделение и готовится к строительству завода, который будет собирать дроны в этой стране, заявил посол Украины в Турции Василий Бондар.

По его словам, на Украине турки смогут комплектовать беспилотники деталями и узлами местного производства, например, двигателями.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байкар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании - сделать это производство в Украине", - цитирует Бондара РБК Украина.

Между тем, интерес к беспилотникам Bayraktar проявляет и Россия, хотя производитель ранее заявлял, что никогда не будет поставлять в РФ свои БПЛА.