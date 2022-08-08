08 Августа 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Жители УрФО хранят в банках 2,3 трлн рублей

По данным на 1 июля 2022 года жители Уральского федерального округа держат на депозитах и банковских счетах (за исключением эскроу) 2,3 трлн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным ЦБ, в сравнении с тем же периодом прошлого года сумма вкладов увеличилась более чем на 50 млрд рублей. В среднем на каждого жителя УрФО приходится порядка 190 тысяч рублей банковских накоплений. По объему вложений жителей первое место в округе занимает Свердловская область – 828 млрд рублей. Далее следуют Челябинская область – 516 млрд и ХМАО-Югра – 429 млрд рублей.

Наибольший прирост накоплений – на 8% за год – отмечается в Курганской области. В среднем на 6-7% увеличился объем вкладов свердловчан, ямальцев и тюменцев. На 5% выросла сумма накоплений южноуральцев. А в ХМАО-Югре за год объем депозитов сократился почти на 11%.

При этом большую часть сбережений – 90% – уральцы хранят в рублях. Как отмечают в управлении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма вкладов в иностранной валюте уменьшилась на 40%, обновив исторический минимум с конца 2014 года.

Теги: УрФО, банки, вклады



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