Baza: Военный аэродром в Курской области обстреляли минометными снарядами

Военный аэродром в Курской области якобы обстреляли пятью 45-мм минометными снарядами, пишет Baza. Речь идет об инциденте, который произошел 6 августа.

По данным телеграм-канала, обстрел якобы велся со стороны курского поселка Подлесный – от него до аэродрома около километра. В результате обстрела никто не пострадал, здания и взлетная полоса не повреждена.

Напомним, 6 августа губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что на аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, "предотвратили попытку диверсии". Подробностей он не привел.

Аэродром находится в 115 километрах от границы с Украиной, в настоящее время он закрыт для приема гражданских самолетов.