08 Августа 2022
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ополчение, ДНР, ЛНР, Новороссия, Дебальцево, ВСН, Донбасс, артиллерия (2015) | Фото:

Baza: Военный аэродром в Курской области обстреляли минометными снарядами

Военный аэродром в Курской области якобы обстреляли пятью 45-мм минометными снарядами, пишет Baza. Речь идет об инциденте, который произошел 6 августа.

По данным телеграм-канала, обстрел якобы велся со стороны курского поселка Подлесный – от него до аэродрома около километра. В результате обстрела никто не пострадал, здания и взлетная полоса не повреждена.

Напомним, 6 августа губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что на аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, "предотвратили попытку диверсии". Подробностей он не привел.

Аэродром находится в 115 километрах от границы с Украиной, в настоящее время он закрыт для приема гражданских самолетов.

Теги: аэродром, курская область, обстрел



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