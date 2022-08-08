08 Августа 2022
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Общество В России
Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

В России 35-40-летних мужчин умирает вдвое больше, чем женщин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что показатели смертности у мужчин в возрасте около 35-40 лет вдвое выше, чем у женщин.

"С 18 лет мужчины и женщины вступают в самостоятельную жизнь, очень большая разница. Особенно у мужчин. К 35-40 годам показатель смертности мужчин и женщин отличается в два раза. И внешние причины являются той составляющей, которая уносит эти человеческие жизни", - сказал он на Всероссийском форуме волонтеров-медиков, его слова приводит ТАСС.

Мурашко напомнил, что одной из национальных целей России является достижение к 2030 г. продолжительности жизни на уровне 78 лет.

"Это достижимый результат. Необходимо несколько вещей. Первое, что точно, это установка быть здоровым, установка следить за собственным здоровьем", - сказал министр.

По его словам, многие молодые люди не всегда привержены здоровому образу жизни и продолжают курить, употреблять алкоголь, не занимаясь спортом.

Теги: Михаил Мурашко, мужчины, женщины, здоровье



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