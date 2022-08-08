Более 150 млн рублей от налога на самозанятых получили челябинские муниципалитеты

Муниципалитеты Челябинской области получили 154,6 млн рублей доходов от налога на самозанятых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В регионе средства, поступающие от налога на самозанятых, возвращаются муниципалитетам. Размер дотации соответствует объему доходов от налога. Полученные средства могут быть направлены на решение любых вопросов местного значения.

По данным на 1 августа в области 117 тыс. 418 самозанятых. С начала года этот показатель вырос на 28%.