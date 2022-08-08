08 Августа 2022
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Общество В России
(2005) | Фото: gazeta.sebastopol.ua

13% российских родителей шлепают детей, 7% - бьют ремнем, - ВЦИОМ

13% российских родителей практикуют в отношении детей телесные наказания в виде шлепков, щелчков и подзатыльников. Еще 7% бьют детей ремнем. Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

76% родителей считают основным методом воспитания нравоучения и наставления. 31% в качестве наказания могут ограничить просмотр телевизора, доступ к гаджетам или прогулки. Еще 19% ставят детей в угол.

Примечательно, что женщины чаще мужчин прибегают к шлепкам и подзатыльникам (14% против 11%).

Социологи также выяснили, что все эти же методы применялись и к нынешним родителям их предками. Только вот разговорам в виде нравоучений находилось меньше места (62%), а наказанию ремнем (21%) и подзатыльникам (20%) – больше.

"Несмотря на то, что в целом происходит изменение арсенала используемых методов воспитания, межпоколенческие практики передачи опыта воспитания детей внутри семьи остаются достаточно прочными. Если в детстве человек сталкивался с тем или иным методом воспитания, то он с большей вероятностью будет использовать его по отношению к своим детям", - отмечают исследователи.

Теги: дети, родители, насилие, воспитание



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