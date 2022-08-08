08 Августа 2022
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Политика В России
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

Необходима ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности – Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас анонсировал обсуждение вопроса о конфискации иностранного имущества.
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"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобождённых территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с Правительством осенью", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Тема неоднократно поднималась с весны, в том числе на парламентском уровне, выявлялись законодательные инициативы, которые, впрочем, так и не дошли до фактического рассмотрения.

Теги: андрей клишас, конфискация, иностранная собственность



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