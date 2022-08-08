08 Августа 2022
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Спорт Свердловская область
Игорь Шалимов (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" объявил об отставке Шалимова: "Такова футбольная жизнь"

Игорь Шалимов покидает пост главного тренера екатеринбургского "Урала". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.
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Уточняется, что решение об отставке Шалимова было принято в понедельник руководством команды после неудачного старта в новом сезоне РПЛ. В первых четырех матчах "Урал" не набрал ни одного очка и забил всего один мяч, пропустив при этом 10.

"Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения", - заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен бывший помощник Шалимова – Евгений Аверьянов. Именно он будет готовить команду к ближайшему матчу чемпионата – в пятницу в Воронеже "Урал" сыграет против местного "Факела".

"О дальнейших кадровых решениях будет объявлено дополнительно", - добавили в клубе.

Напомним, в прошлом сезоне "Урал" под руководством Шалимова до последнего боролся за выживание и сохранил прописку в РПЛ только в последнем туре. Однако тогда клуб менять главного тренера не стал, несмотря на провальный чемпионат.

Теги: Шалимов, Урал, отставка, тренер, Иванов



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