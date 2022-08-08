В Югре численность огнеборцев на лесных пожарах увеличили до 1,5 тысяч

Участие в тушении лесных пожаров в Югре принимают уже более 1,5 тыс. человек сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, в настоящий момент угрозы населенным пунктам нет.

Наземные службы обеспечивают отсечку огня, опираясь на просеки и естественные преграды в виде рек. Специалисты работают по фронту, используя данные о распространении огня от авианаблюдателей и данные космомониторинга.

Также активно используется авиация. На территории округа третьи сутки работает два воздушных судна МЧС России. Самолетами БЕ-200ЧС и ИЛ-76 произведено 20 сливов воды на наиболее сложные участки природных пожаров. В общей сложности в очаги было сброшено 410 тонн воды, что позволило наземной группировке обеспечить локализацию крупных пожаров на наиболее опасных направлениях в районе города Нягани, в Октябрьском и Советском районах. Также на тушении задействовано 12 самолетов АН-2 и А-22, семь вертолетов, в том числе пять с водосливными устройствами.