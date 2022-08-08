СМИ: Вашингтон ищет замену Зеленскому

США начали искать замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, на что указывает шквал критики в адрес действующего главы государства. Такое мнение высказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

"Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену", — говорится в материале.

"Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры", - отмечает обозреватель.

Отмечается, что на Западе Зеленского стали критиковать его сторонники, в том числе американские конгрессмены и журналисты.

Ранее Зеленский резко раскритиковал организацию Amnesty International за ее доклад, в котором говорилось, что украинские войска размещают оружие и технику в жилых кварталах, школах и больницах, подвергая опасности гражданское население и нарушая законы войны.

The New York Times писала, что между Белым домом и Зеленским существует глубокое недоверие. И в частном порядке официальные лица США гораздо больше обеспокоены украинским руководством, чем показывают. Правда, в Белом доме это поспешили опровергнуть.