08 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области суд отправил на принудительное лечение пациента с опасным заболеванием

Ярковский районный суд вынес решение о госпитализации местного жителя в медицинскую противотуберкулезную организацию в принудительном порядке, сообщили Накануне.RU в обьединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что мужчина состоит на учете в Областной больнице с диагнозом "Инфильтративный туберкулез верхних долей легких, фаза распада, обсеменения". Он неоднократно приглашался на прием для обследования и продолжения лечения, но в медицинское учреждение так и не явился, от стационарного лечения написал письменный отказ.

Мужчина представляет эпидемиологическую опасность для окружающих. Противотуберкулезные диспансеров в Ярковском районе нет, потому пациента госпитализируют в Заводоуковский филиал ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологический центр".

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. Ответчик не явился.

Суд удовлетворил иск прокурора Ярковского района и вынес решение о госпитализации мужчины в Областной клинический центр на полгода.

Теги: Туберкулез, принудительная госпитализация, суд



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