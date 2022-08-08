Чубайса обещают поставить на ноги за четыре недели

Врачи обещают за четыре недели восстановить экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса, который сейчас с трудом передвигается из-за синдрома Гийена-Барре. Политик находился в итальянской клинике, но сейчас уже отправился в Германию.

"Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели", - цитирует ТАСС слова информированного источника.

На прошлой неделе Ксения Собчак, ссылаясь на супругу Чубайса, рассказывала, что у бывшего чиновника плохо работают руки и ноги, был частичный паралич лица, не закрывался глаз.

Она добавила, что это не последствия коронавируса – им Чубайс переболел два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад.

Синдром Гийена-Барре – достаточное редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать собственные периферические нервы (отсюда проблемы с конечностями). Чаще встречается у взрослых людей и у мужчин.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.