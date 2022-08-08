Директора компании осудили за гибель рабочего в Южноуральске

Директора компании "Фортуна" из города Верхняя Пышма приговорили к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства за гибель работника в Южноуральске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Компания в октябре 2019 г. по договору подряда выполняла работу по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения в Южноуральске. Обвиняемый дал распоряжение работникам приступить к выполнению работ на объекте без организационно-технической документации на строительное производство.

Слесарь спустился в траншею, у которой отсутствовали откосы и не были закреплены вертикальные стенки. Произошло обрушение, и мужчина погиб.