Екатеринбургские коммунальщики начали подготовку к Дню города

В понедельник заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел рабочее совещание со службами благоустройства районов города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, одной из главных тем стала подготовка уральской столицы к знаковому событию – предстоящему Дню города. Бубнов распорядился усилить работу по проливу улично-дорожной сети и пешеходных зон, промывки остановочных комплексов и ограждений, а также очистить город от несанкционированной рекламы.

Особое внимание планируется уделить тем локациям, где будут проходить праздничные мероприятия.

Напомним, в конце прошлой недели глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к жителям уральской столицы с предложением поучаствовать в формировании программы традиционного объезда городских территорий.

"Прошу вас написать в моем Telegram-канале, где, по вашему мнению, ситуация в большей степени требует моего вмешательства", - призвал горожан мэр.