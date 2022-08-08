МИД Китая сравнил политику США с убийством Джорджа Флойда

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику США в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.

"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", — написала Чуньин в своем Twitter.

Ее ответ стал реакцией на заявление Белого дома о том, что "Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань", пишет Regnum.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты. Смерть Флойда в 2020 году послужила началом массового движения в США (а потом и по всему западному миру) Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Спустя год суд приговорил к 22,5 годам тюрьмы Шовина, обвиненного в резонансном убийстве афроамериканца.