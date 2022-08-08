08 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске увеличат количество автобусов к началу учебного года

В Челябинске увеличат количество автобусов на маршрутах к 1 сентября. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, передает корреспондент Накануне.RU.

В городе увеличился пассажиропоток, поэтому будет увеличиваться ежедневный выход автобусов на линию. Сейчас на маршрутах работает 205 единиц, к середине этой неделе планируется увеличить до 212 – 214.

К сентябрю, когда пассажиропоток увеличится за счет студентов и школьников, автобусов будет еще больше.

Напомним, в Челябинске с 10 августа стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 30 рублей. При оплате банковской картой цена билета будет 26 рублей. Цена билета по транспортной карте с пересадкой в течение часа — 25 рублей. Льготная поездка будет стоить на 1 рубль дороже – 12,5 рублей.

Теги: автобусы, общественный транспорт,



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