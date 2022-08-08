Альфред Кох: Почему вместо обещанного контрнастуления ВСУ эвакуация?

Бывший замглавы Правительства РФ Альфред Кох, который давно живет в Европе и поддерживает Украину против России, негодует по поводу перспектив ВСУ.

У себя в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) он написал, что уже перестал что-то понимать.

"Нам так много говорили, что вот-вот начнется украинское наступление на Херсон, что я все никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь предлагают ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог. Нам так долго рассказывали, что российская артиллерия осталась без снарядов, что нам опять нужно привыкать к тому, что она шесть дней кряду засыпает снарядами Донбасс. Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но у него все еще есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку. Ребята! Хватит врать", - призвал русофоб.

Он задается закономерным вопросом. Минобороны РФ сообщило недавно, что уничтожило шесть РСЗО HIMARS, а на Западе заявили, что это ложь. Но почему же еще неделю назад за ночь уничтожалось по 10-15 складов боеприпасов, а теперь гораздо меньше? Что вообще происходит? "Почему офис президента занят разборками с днепровскими?" (имеется в виду конфликт с мэром Днепропетровска Борисом Филатовым, который резко критикует главу режима Владимира Зеленского).

Далее Кох спрашивает: если украинские пропагандисты заверяли, что Россия больше не возьмет ни одного крупного города, то зачем тотальная эвакуация из "Донецкой области"?

"На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата? Если да, то назовите ее. И объясните причины переноса. Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в это не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным", - возмущается Кох.

Он призвал не пенять на Запад, откуда в Киев текут реки денег и оружия.

"Истерикой Коха удовлетворен!" - пишет член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Я до конца еще не поверил своим глазам. Штатный ненавистник Путина. Борец с современной Россией", - комментирует пост Коха украинский блогер Анатолий Шарий.

Зеленский накануне заявил, что ситуация для ВСУ в Донбассе и на юге продолжает оставаться очень тяжелой.