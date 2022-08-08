Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан.

В то же время, по его словам, это был "сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России".

Штаты и Североатлантический альянс, отметил Медведев, проигнорировали опасения и продолжили проводить опасный курс.

"В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир...", - написал экс-президент РФ в своем телеграм-канале.

Ранее Медведев, вспоминая о событиях августа 2008-го года, заявлял, что речь шла "об объявлении войны Российской Федерации". Именно поэтому он принял "непростое решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии".