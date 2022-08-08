Андрей Травников поручил усилить независимый контроль строительства и ремонта дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона поручил усилить независимый строительный контроль за качеством дорожных работ в Новосибирской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Глава Новосибирской области подчеркнул, что если раньше возможные нарушения со стороны подрядчиков рассматривались в гарантийные сроки, спустя год-два по окончанию работ на объекте, теперь их необходимо отслеживать непосредственно в процессе строительства и ремонта дорог.

«Полностью поддерживаю привлечение независимого строительного контроля на все объекты, чтобы внешние контролеры следили за соблюдением технологий на всех этапах работ. В этом году мы рассмотрим итоги по промежуточному контролю качества выполнения работ, не дожидаясь весны. Посмотрим статистику независимого строительного контроля со стороны заказчика: у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено. Пока не закончился строительный сезон – проведём разбор полётов и сделаем определенный анализ», – отметил Андрей Травников.

Губернатор поручил областному министерству транспорта и дорожного хозяйства представить статистику в середине сентября. Также глава региона предложил мэрии Новосибирска рассмотреть вопрос о приобретении лаборатории неразрушающего контроля, применяемую при проверке качества дорожных работ, уже к следующему строительно-ремонтному сезону.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил участникам совещания о работе с подрядчиками по устранению нарушений, обеспечению внешнего и внутреннего контроля дорожных работ, планируемом приобретении контрольной аппаратуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил главе региона об устранении на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» гарантийных замечаний и о причинах возникновения дефектов в период гарантийного срока.

Всего в настоящее время на гарантии у подрядных организаций находятся 364 объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги». При обследовании данных объектов в весенний период 2022 года минтрансом Новосибирской области совместно с представителями ФКУ «Сибуправтодор», заказчиками дорожно-строительных работ, а также подрядных организаций и ОНФ выявлены гарантийные замечания на 233 объектах.

По состоянию на 7 августа 2022 устранены замечания на 163 объектах (405 замечаний), не устранены – на 70 объекте (172 замечаний), в том числе: на 58 объектах г. Новосибирска (134 замечаний), 7 объектах ГКУ НСО ТУАД (26 замечаний) на 2 объектах г. Искитима (7 замечаний) и на 3 объектах г. Оби (5 замечаний).

Подрядными организациями представлены гарантии об устранении до 30 августа 2022 гарантийных замечаний на 61 объектах (144 замечаний) и по 9 объектам (28 замечаний) заказчиками ведется претензионно-исковая работа.

Дефекты, возникшие по вине подрядной организации, скрытые дефекты поставляемых материалов составляют 61% от числа дефектов на объектах, находящихся на гарантии.