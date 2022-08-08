Нефтяное пятно площадью 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке

Пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров появилось на Москва-реке возле Крымского моста. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник загрязнения выясняется.

В июле примерно 100 л нефти попали в реку Обь рядом с Колтогорским причалом в городе Стрежевой на севере Томской области. Нефть вытекла при перекачке из баржи, в которой образовалась трещина. Нефтяное пятно с поверхности реки собрали при помощи сорбента.