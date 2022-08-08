08 Августа 2022
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Общество За рубежом
В Хельсинки убрали памятник &quot;Мир во всем мире&quot; (2022) | Фото: Olli Aimola / YLE

В Финляндии демонтировали памятник "Мир во всем мире", который подарил СССР

В Хельсинки власти приняли решение демонтировать памятник "Мир во всем мире", подаренный Финляндии СССР в 1989 году. Монумент увезли из столицы на барже, где он будет храниться – не сообщается, окончательно решить судьбу памятника собираются позже. Но на прежнее место он едва ли вернется: на месте, где находился монумент, будет проложен пешеходный тротуар.

Финляндия, кстати, преподнесла Советскому Союзу ответный подарок – скульптуру "Дети мира", которая сегодня располагается в парке Дружбы на Ленинградском шоссе в Москве.

В отношении монумента "Мир во всем мире" в Хельсинки уже не раз совершались диверсии, велись общественные дискуссии о судьбе памятника.

В Хельсинки убрали памятник "Мир во всем мире"(2022)|Фото: Olli Aimola / YLE

Теги: хельсинки, финляндия, снос



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