В Финляндии демонтировали памятник "Мир во всем мире", который подарил СССР

В Хельсинки власти приняли решение демонтировать памятник "Мир во всем мире", подаренный Финляндии СССР в 1989 году. Монумент увезли из столицы на барже, где он будет храниться – не сообщается, окончательно решить судьбу памятника собираются позже. Но на прежнее место он едва ли вернется: на месте, где находился монумент, будет проложен пешеходный тротуар.

Финляндия, кстати, преподнесла Советскому Союзу ответный подарок – скульптуру "Дети мира", которая сегодня располагается в парке Дружбы на Ленинградском шоссе в Москве.

В отношении монумента "Мир во всем мире" в Хельсинки уже не раз совершались диверсии, велись общественные дискуссии о судьбе памятника.