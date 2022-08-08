Эксперт сообщила о дефиците инсулинов в аптеках Екатеринбурга, Сургута и Нижневартовска

В России наблюдаются проблемы с доступностью инсулинов в аптеках, сообщила президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова. Сначала, по её словам, дефицит возник в начале весны 2022 г. из-за стремления пациентов сформировать запасы. Потом ажиотаж спал, но появились проблемы с логистикой.

Сложности коснулись не только поставляемых из-за рубежа инсулинов, но и тех, которые выпускаются в России, так как для их производства используются импортные компоненты, рассказала Густова RTVi. В результате рынок инсулинов в России сократился, и аптекам достаётся меньше препаратов, так как основная часть уходит на закупки государственными медицинскими учреждениями для обеспечения людей с диабетом по льготным рецептам.

По словам эксперта, в 15 городах с различной численностью населения (кроме двух столиц, в список попали, в частности, Екатеринбург, а также югорские Сургут и Нижневартовск) наблюдались явные проблемы с доступностью инсулинов российских компаний.

В ЦРПТ (оператор системы прослеживаемости товаров "Честный знак") сокращение производства инсулинов опровергают. По данным оператора, за первые шесть месяцев 2022 г. российские компании выпустили 6,7 млн упаковок препаратов для пациентов с диабетом (на 1% больше, чем годом ранее). Дефицита этих лекарств в рознице также не наблюдается, заявили в ЦРПТ. Текущих остатков в размере 10,7 млн упаковок достаточно на 10 месяцев при сохранении стабильного объема потребления, подчеркнули там. Производители также заявляют об отсутствии проблем с доступностью препаратов.