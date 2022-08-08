Зеленский: Ситуация для ВСУ в Донбассе очень тяжелая

Владимир Зеленский заявил, что ситуация для ВСУ в Донбассе продолжает оставаться очень тяжелой. Об этом он сказал в своем новом видеоролике.

Он упомянул Авдеевку, Пески, Марьинку, Бахмутское и "другие горячие направления" в ДНР, "которые уносят много жизней".

В ДНР сообщают что Пески почти взяты, за Марьинку идут бои, но с тенденцией к продвижению. Вчера в Песках побывал глава ДНР Денис Пушилин. Правда, официально о взятии Песок не сообщается.

Американский Институт изучения войны тоже признает продвижение под Донецком.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко пишет, что на активности артиллерии ВСУ сказывается "снарядный голод". Украинские источники сообщают, что образовалась огромная проблема с боеприпасами для образцов советской артиллерии и РСЗО. Запасы или уничтожены, или находятся в "плохом состоянии". А западные аналоги не могут полностью заменить потребность ВСУ в боеприпасах. Очень сложно с доставкой и очень дорого. Генштаб ВСУ утверждает, что именно это является причиной отступлений в Донбассе.

Украинские телеграм-каналы пишут, что ВСУ фактически разделились на две армии. Первая - это силы спецопераций, ПВО, импортная артиллерия. Эти части обучены, хорошо экипированы, получают информацию от западных разведок и координируются оттуда. Именно они наносят наибольший урон союзным силам, нанося удары по военным складам и находясь за спиной второй части ВСУ. А задача этой "второй армии" - сдерживать ценой собственных жизней продвижение российских войск. Информацией с ними не делятся, на их содержание не сильно тратятся, зачастую они обеспечивают себя сами. Редко, когда командиры остаются с частями. В основном их привозят на фронт и оставляют. По существу это "мясо", которое должно максимально затягивать конфликт.