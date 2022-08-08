Депутат предложила создавать в вузах специальные отделения для женщин

08 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Нина Останина (2022) | Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Депутат предложила создавать в вузах специальные отделения для женщин

Специализированные отделения для женщин при каждом факультете в вузах предложила создавать депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, это должно помочь уменьшить средний срок рождения первого ребенка в стране. 

По словам парламентария, в настоящий момент в России наблюдается пугающая динамика увеличения среднего возраста матери при рождении первого ребенка: к 2019 году этот возраст подобрался к немыслимым ранее 26 годам.

"В медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин раньше называли старородящими. И это не просто термин. За этим словом кроется клубок проблем со здоровьем матери и ребенка, лавинообразное увеличение врожденных заболеваний. Есть косвенные данные, свидетельствующие о том, что в настоящее время этот возраст продолжает увеличиваться и подбирается к 28 годам", — написала Нина Останина в своем телеграм-канале.

По ее мнению, главная причина состоит в том, что всё больше девушек стремятся получить высшее образование вкупе с увеличением вообще сроков обучения, и это "статистически исчерпывающе значимо коррелирует с ростом возраста матери при рождении первого ребенка".

Нина Останина призвала создать "не имеющую аналогов" в прошлом систему высшего образования для женщин, предоставляющую всю совокупность необходимых льгот, способных гарантировать женщинам возможность комфортного совмещения функции материнства и включенности в учебный процесс.

"Эксперты предлагают во всех вузах страны создать при каждом факультете (всех форм обучения) специализированные отделения обучения женщин, на которые могут перевестись женщины, находящиеся на соответствующем сроке беременности. На данную бесплатную форму обучения должны иметь право перейти женщины как платных, так и бюджетных отделений", — сказала Нина Останина.

Напомним, каждый год численность женщин детородного возраста уменьшается на 0,6%, об этом недавно сообщила замдиректора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава РФ Наталья Долгушина. Она рассказала, что пик рождаемости смещается в сторону старших возрастов, когда болезней у женщин все больше, а вероятность болезней у детей — все выше. По ее словам, демографическая ситуация стала чрезвычайной.

Теги: Нина Останина, рождаемость, обучение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети