Ученые выявили в Китае генипавирус со смертностью 40-75%, передающийся от летучих мышей людям

Ученые выявили в китайских провинциях Шаньдунь и Хэнань новый вид генипавируса, который может передаваться от диких животных домашним, а также людям. Новый вид назван вирусом Ланья (LayV), выявлено минимум 35 человек, инфицированных им.

Информация об исследовании, проведенном китайскими и сингапурскими учеными, была опубликована в медицинском журнале "Медицина Новой Англии" (NEJM). В публикации говорится, что в настоящее время нет вакцины или препаратов для лечения генипавируса, единственная возможная терапия – борьба с симптомами и осложнениями. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от генипавирусов составляет от 40% до 75%, что значительно выше, чем у COVID-19.

Симптомами генипавируса являются лихорадка, усталость, кашел, анорексия, миалгия и тошнота.

У выявленных заболевших, впрочем, не было смертельных исходов или даже серьезных последствий. Тем не менее, ученые серьезно обеспокоены: известны минимум два вида этого вируса, которые могут передаваться от летучих мышей (основной носитель в дикой природе) к людям.