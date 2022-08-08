08 Августа 2022
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самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии (2016) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" частично вернули пассажирам деньги за отмененные рейсы

"Уральские авиалинии" после подачи иска Роспотребнадзора частично вернули своим пассажирам деньги за несостоявшиеся рейсы.

Ранее в связи с массовыми жалобами на "Уральские авиалинии", которые не возвращали деньги за отмененные рейсы, Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора был организован сбор заявлений от потребителей для коллективного иска к авиакомпании. Специалистам поступило около таких 30 заявлений, а иск был подан в Октябрьский районный суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, на сегодняшний день "Уральские авиалинии" предоставили информацию о возврате средств почти всем участникам коллективного иска. Однако при этом у потребителей остаются претензии об уплате неустойки.

"Аналогичные обращения граждан в связи с невозвратом денежных средств ОАО АК "Уральские авиалинии" продолжают поступать в управление Роспотребнадзора по Свердловской области и сейчас. В настоящее время на рассмотрении находятся 24 аналогичных заявления", - добавили в ведомстве.

Теги: Уральские авиалинии, рейсы, деньги



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Ранее 21.07.2022 01:01 Мск Отмена рейсов: "Уральским авиалиниям" предъявили групповой иск
Ранее 20.05.2022 12:32 Мск Роспотребнадзор подает групповой иск к "Уральским авиалиниям"


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