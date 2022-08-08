Замначальника УФСИН по Тюменской области, обвиняемый в коррупции, предстанет перед судом

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН по Тюменской области Андрея Рукосмотрова, обвиняемого в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР региона.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области. Обвиняемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение взятки.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки от представителя коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении государственных контрактов с одним из исправительных учреждений города Тюмени, по заведомо завышенным ценам.

После этого он обеспечивал приемку товаров и перечислял на расчетные счета организаций оплату. Общая сумма взяток составила 370 тыс. руб.