На Среднем Урале после опрокидывания моторной лодки пропал подросток

В Свердловской области при опрокидывании моторной лодки пропал подросток 2007 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, по предварительным сведениям, 7 августа несовершеннолетний со своим знакомым на резиновой моторной лодке рыбачили на реке Тавда. В какой-то момент лодка опрокинулась: оба выпали из нее и оказались в воде. Очевидцы происшествия пытались помочь подростку выбраться из воды, однако сделать этого им не удалось.

Его приятель смог самостоятельно выбраться на берег. В настоящее время ведутся поиски пропавшего.

Прокуратура начала свою проверку по факту инцидента. В ходе нее будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.