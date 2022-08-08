В Приамурье ввели режим ЧС: 32 населенных пункта остались без транспортного сообщения

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков.

В семи муниципалитетах топит дома и придомовые территории из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

В регионе подтоплены 82 жилых дома и 200 приусадебных участков. Самая сложная ситуация в Зейском районе, там от паводка пострадали 77 домов и 154 приусадебных участка.

По информации МЧС, 32 населенных пункта остались без транспортного сообщения. Временно закрыто сообщение на автомобильной дороге Зея-Тыгда.

Эвакуированы из подтопленных территорий 158 человек, в том числе 49 детей.

Отметим, 8 августа в Приамурье ожидаются очень сильные осадки.