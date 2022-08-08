08 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Златоусте мужчины получили сроки в колонии за стрельбу на шлакоотвалах

Два жителя Уфы будут получили сроки в колонии за стрельбу на территории шлаковых отвалов в Златоусте. Они признаны виновными в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, днем 24 сентября прошлого года обвиняемые совместно с неустановленными лицами, вооружившись огнестрельным оружием, прибыли на территорию шлакового отвала, где, не выдвигая никаких требований к прибывшим на место представителям одной из организаций, осуществляющих деятельность на шлаковом отвале, стали стрелять и кидать в них камни. Один человек пострадал, ем был причинен легкий вред здоровью.

Обвиняемые вину не признали.

Один из обвиняемых приговорен к 1 году 3 месяцам в колонии общего режима, второй – к 1 году 4 месяцам колонии.

Теги: стрельба, суд, хулиганство,



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