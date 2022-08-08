08 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли дома у подруги

В Екатеринбурге завершились поиски девочки, пропавшей во время прогулки на Елизавете. С ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя Софья 7 августа ушла на прогулку и пропала. Ребенка стали искать волонтеры поисковых отрядов и полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в итоге девочка была найдена сотрудниками службы участковых на территории Чкаловского района.

"По предварительной информации, девочка находилась дома у подруги. Противоправных действий в отношении разыскиваемой не совершено", - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ПДН продолжают проверку по факту инцидента.

Теги: девочка, розыск, Екатеринбург



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