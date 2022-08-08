08 Августа 2022
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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: Накануне.ru

Миллионы немцев не смогут оплачивать отопление - Немецкий союз квартиросъемщиков

Из-за резкого роста цен на газ миллионы домохозяйств в Германии не смогут оплачивать отопление, сказал глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью Tagesspiegel.

Он считает, что эта беда может затронуть около трети немцев. "Это чертовски много людей", - сказал Зибенкоттен. Он предлагает увеличить жилищные пособия тем людям, которые не смогут оплачивать отопление.

На днях Совет Европы утвердил решение о "добровольном" сокращении потребления газа в ЕС на 15% по сравнению со средним показателем за последние 5 лет. Мера анонсирована до конца марта следующего года. Как пишет The Economist, данный план не сработает, если зима будет холодной. Надежда Европы - только на теплую зиму. При этом Венгрия и Польша выступили против. Будапешт заявил, что планы ЕС влияют на энергобезопасность государства и поэтому незаконны. 

Теги: Германия, газ, отопление



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